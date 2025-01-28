محافظ دمياط يناقش المشكلات والمعوقات التي تواجه شركات المنطقة الحرة

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جلسة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة رقم 77، المُنعقدة اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أركان حرب بحري طارق عدلي رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، اللواء أركان حرب دكتور رفيق جلال رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وأعضاء مجلس الإدارة.

وبدأت الجلسة بالتصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، ومناقشة عدد من المذكرات المقدمة من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة والتى جاءت حول تجديد ومد مدة تراخيص مزاولة النشاط، واستصدار تراخيص مزاولة نشاط دائم، وإقامة مشروعات جديدة، وأيضًا الإحاطة بمؤشرات الأداء الفعلى عن أعمال المنطقة الحرة العامة خلال النصف الاول من العام المالى 2025/2024، حيث تم استعراض أبرز تلك المؤشرات بالمنطقة التى بلغت نسبة الاشغال بها 100%.

محافظ دمياط يناقش المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات المنطقة الحرة العامة بدمياط

وتابع الدكتور أيمن الشهابى الموقف الخاص بأعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية، للمنطقة الحرة وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، كما بحث التصورات المقترحة لبوابات المنطقة وأيضًا موقف اعداد دراسة مرورية للطرق المؤدية من والى المنطقة والميناء للوصول إلى أفضل مخطط بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المحددة.

وضع آلية وتصور مستقبلي لرفع كفاءة المنطقة

وناقش " المحافظ "مقترح وضع آلية وتصور مستقبلى لرفع كفاءة المنطقة، حيث أكد " محافظ دمياط " خلال الجلسة بأهمية تكاتف وتضافر الجهود بين كافة الأطراف مؤكدًا دعم المحافظة الكامل وتذليل أى معوقات بمخططات العمل لتوفير مناخ ملائم للاستثمار والتيسير علي المستثمرين مما يساهم فى تحقيق التنمية بالمنطقة.

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