القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام تجرى81 عملية خلال شهر

صرح الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بأن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد فرج أستاذ القلب، نجح في إجراء عدد ٨١ قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية خلال شهر يناير الماضي.

تركيب الدعامات اللازمة

وأوضح محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان منهم ١٧ حالة حرجة، وتم تركيب الدعامات اللازمة لهم، وتركيب عدد ٣ منظم دائم، و٤ منظم مؤقت، وتم خروج المرضى بحالة جيدة، بعد توفير الرعاية الصحية لهم قبل وبعد إجراء القسطرة.

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

واضاف ان ذلك يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإنتهاء من قوائم الإنتظارورفع الأعباءعن المريض المصري وتوجيهات الدكتورخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

مستشفى الزقازيق العام

وقال جميعة أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتي الآن بمستشفى الزقازيق العام بلغ ٢٦٨٣ حالة، منهم ٥٧ منظم دائم، وعدد ٩٢ منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وبعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم،

تقديم الشمر للقائمين على العمليات

وقدم الشكر لمدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية بالمديرية، ولمدير المستشفى، وللمشرف الفني على القسطرة، ولرئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

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