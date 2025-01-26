الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور يعقد دورة حول "التحاليل الطبية" (صور)

دورة التحاليل الطبيــــة
دورة " التحاليل الطبيــــة" بجامعة دمنهور، فيتو

عقد مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور اليوم الأحد الموافق 26 يناير دورة " التحاليل الطبيــــة"، في نسختها الخامسة، وذلك بقاعة المناقشات بمبنى المعامل المركزية بالمجمع العلمي، بحضور عدد كبير من المتدربين من مختلف كليات الجامعة.

دورة
دورة " التحاليل الطبيــــة" بجامعة دمنهور، فيتو
دورة
دورة " التحاليل الطبيــــة" بجامعة دمنهور، فيتو


 

ويأتي تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منى السيد - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد حلمي - مدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستضافة  بمبنى المعامل المركزية بالجامعة وحاضر بالدورة الدكتور محمد زويل - مدرس الكيمياء بكلية الطب البيطري- جامعة دمنهور.

 

من جانبه وجه "حلمي" النصح للطلاب باستغلال فترة دراستهم في الجامعة واستثمار طاقاتهم في التدريب والحصول على الدورات التدريبية التي تعمل على صقل مواهبهم وتؤهلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أن المستقبل المهني والتعليمي أصبح مرهونًا بمدى إجادة الشخص لعدد من الدورات التدريبية.

 

هذا وقد أوضح الدكتور أحمد حلمي أن المركز بصدد الإعلان عن حزمة من الدورات التدريبية المختلفة في الآونة الأخيرة، ليتيح الفرصة للطلاب لتطوير مهاراتهم وبالتالي تطوير حياتهم العملية، من خلال دورات متنوعة ومتعددة تلائم كل الأشخاص وكافة الأهداف.

دورة
دورة " التحاليل الطبيــــة" بجامعة دمنهور، فيتو

ووجه جزيل الشكر والامتنان الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس الجامعة، والدكتورة  منى مبروك ـ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لدعمهما اللامحدود للمركز والدورات التدريبية التي يتم تقديمها من خلاله، وحرصهما الشديد على تقديم أفضل خدمة لمنتسبي الجامعة والمستفيدين من الدورات التدريبية، معلنا نجاح الدورات التى تم تقديمها من قبل المركز، والإقبال الشديد عليها مما دفع إدارة المركز إلى تكرار عدد من الدورات استجابة لرغبات الطلاب.

 

خلال الدورة تم تناول عدة محاور قام بتوضيحها وشرحها  الدكتور محمد زويل،   وقام المشاركين بالتطبيق العملى حيث تم تدريب المشاركين على اختيار الأنابيب المناسبة لكل تحليل، مضادات التجلط، سحب عينات الدم، شروط مزاولة المهنة، شروط ترخيص المعمل، اختيار مكان المعمل وعوامل النجاح والأجهزة المطلوب للمعمل والمستلزمات الطبية برنامج التحاليل الطبية وطباعة النتائج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمنهور جامعة دمنهور التحاليل الطبية ندوة رئيس جامعة دمنهور

مواد متعلقة

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الإثنين 27 -1- 2025

متابعة أعمال تبطين ترعة بويط في البحيرة بتكلفة 7 ملايين جنيه

وزير الصحة يتفقد انتظام العمل بمستشفي غرب النوبارية في البحيرة

ضبط مصنع لتصنيع الأسلاك الكهربائية المغشوشة والمقلدة في البحيرة

ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

إلغاء المؤتمر الصحفي لـ كولر عقب مباراة الأهلي وبيراميدز لهذا السبب "صور"

ترتيب الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

ناشئ زملكاوي، 7 معلومات عن أحمد رضا لاعب الأهلي المحتمل

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

منوعات

المزيد

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات

عالم أزهري: من ينكر الإسراء يخرج عن دائرة الإيمان (فيديو)

الأدعية المأثورة في ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية