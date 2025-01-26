مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور يعقد دورة حول "التحاليل الطبية" (صور)

عقد مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور اليوم الأحد الموافق 26 يناير دورة " التحاليل الطبيــــة"، في نسختها الخامسة، وذلك بقاعة المناقشات بمبنى المعامل المركزية بالمجمع العلمي، بحضور عدد كبير من المتدربين من مختلف كليات الجامعة.

دورة " التحاليل الطبيــــة" بجامعة دمنهور، فيتو

دورة " التحاليل الطبيــــة" بجامعة دمنهور، فيتو





ويأتي تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منى السيد - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد حلمي - مدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستضافة بمبنى المعامل المركزية بالجامعة وحاضر بالدورة الدكتور محمد زويل - مدرس الكيمياء بكلية الطب البيطري- جامعة دمنهور.

من جانبه وجه "حلمي" النصح للطلاب باستغلال فترة دراستهم في الجامعة واستثمار طاقاتهم في التدريب والحصول على الدورات التدريبية التي تعمل على صقل مواهبهم وتؤهلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أن المستقبل المهني والتعليمي أصبح مرهونًا بمدى إجادة الشخص لعدد من الدورات التدريبية.

هذا وقد أوضح الدكتور أحمد حلمي أن المركز بصدد الإعلان عن حزمة من الدورات التدريبية المختلفة في الآونة الأخيرة، ليتيح الفرصة للطلاب لتطوير مهاراتهم وبالتالي تطوير حياتهم العملية، من خلال دورات متنوعة ومتعددة تلائم كل الأشخاص وكافة الأهداف.

دورة " التحاليل الطبيــــة" بجامعة دمنهور، فيتو

ووجه جزيل الشكر والامتنان الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس الجامعة، والدكتورة منى مبروك ـ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لدعمهما اللامحدود للمركز والدورات التدريبية التي يتم تقديمها من خلاله، وحرصهما الشديد على تقديم أفضل خدمة لمنتسبي الجامعة والمستفيدين من الدورات التدريبية، معلنا نجاح الدورات التى تم تقديمها من قبل المركز، والإقبال الشديد عليها مما دفع إدارة المركز إلى تكرار عدد من الدورات استجابة لرغبات الطلاب.

خلال الدورة تم تناول عدة محاور قام بتوضيحها وشرحها الدكتور محمد زويل، وقام المشاركين بالتطبيق العملى حيث تم تدريب المشاركين على اختيار الأنابيب المناسبة لكل تحليل، مضادات التجلط، سحب عينات الدم، شروط مزاولة المهنة، شروط ترخيص المعمل، اختيار مكان المعمل وعوامل النجاح والأجهزة المطلوب للمعمل والمستلزمات الطبية برنامج التحاليل الطبية وطباعة النتائج.

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