عقد مجلس جامعة دمنهور اجتماعه الدوري، منذ قليل، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري الجامعة وأمين الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.





رئيس جامعة دمنهور يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج

استهل "ترابيس" المجلس بالترحيب بالأعضاء، مقدما الشكر لهم ولأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري للجامعة بمختلف كلياتها على الانضباط في تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات، وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ كى يتسنى لهم تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.





ترابيس يشدد على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي

و في إطار استعداد الجامعة لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، شدد "ترابيس" على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي الجامعة.





ترابيس يوجه بتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية وتعزيز الانتماء





خلال المجلس، وجه "ترابيس" بتكثيف الجهود خلال فترة الإجازة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات منها المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذا إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك تفعيلا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما أكد على ضرورة استمرار مختلف كليات الجامعة في تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعة، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية.

ترابيس يوجه بتفعيل دور الطلاب في دعم العمل الأهلي لتعزيز مفهوم التطوع



كما وجه "ترابيس" بتفعيل دور طلاب الجامعة في دعم العمل الأهلي خلال الفترة القادمة، لتعزيز مفهوم التطوع والمشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة، مشيدا بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة الجامعة بمختلف قطاعاتها خلال شهر يناير، منها إدراج جامعة دمنهور بتخصصات علوم الحياة والعلوم الطبية والفيزيائية وفقا لتصنيف التايمز البريطاني 2025، زيارة طلاب الجامعة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56، مشاركة رئيس جامعة دمنهور بورشة عمل "الإتاحة في التعليم" بجامعة أسوان، فوز فريق CLEANE CARE بجامعة دمنهور وحصوله على دعم مادي 950000 جنيه خلال المشاركة بالبرنامج التليفزيوني المرموق Gen-Z، استقبال رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق لها لبحث سبل التعاون بين الطرفين، استقبال وزير الأوقاف لمناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب، مشاركة رئيس جامعة دمنهور في فعاليات انطلاق مبادرة نبوغ "GATE" تحت شعار "تمكين قادة الغد"، انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية لتجهيز كلية الطب والمستشفى الجامعي، مشاركة رئيس جامعة دمنهور باحتفالية دار أوبرا دمنهور باليوم العالمي للتعليم، زيارة وفد طلابي من جامعة دمنهور للقاعدة البحرية برأس التين بالإسكندرية، فضلا عن المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات بمختلف الكليات.





كما أكد "مجلس جامعة دمنهور" على التزام الجامعة بقرارات الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات لوضع حلولا لأزمة طلاب منح الوكالة الأمريكية بعد تعليق برامجها، ومساندة طلاب هذه المنح في مختلف الجامعات في مصر، مثمنا التعاون الوثيق بين الوزارة والجامعات بما يخدم مصلحة الطلاب في مواصلة مسيرتهم الأكاديمية، باعتبار أن التعليم ركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.

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