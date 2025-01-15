سجن مصري 10 سنوات بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة في الكويت

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارا بالحبس 10 سنوات لكويتي وكويتية ومصري و3 أشقاء ‏من المقيمين بصورة غير قانونية وتغريمهم 42 ألف دينار، وبالحبس سنة لمعلمة، بواقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة.

أحالت المحكمة المتهمين إلى المحاكمة

وبحسب وسائل إعلام كويتية؛ فقد أحالت المحكمة المتهمين إلى المحاكمة بتهمتي إفشاء معلومات سرية وغسيل الأموال، بعدما تم ضبطهم خلال العام الماضي، حيث اتهمتهم التحريات بتقاضي مبلغ 50 دينارا من كل طالب.

اتهامهم بتسريب اختبارات وزارة التربية

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد ضبطت المتهمين وآخرين في قضايا أخرى مشابهة على خلفية اتهامهم بتسريب اختبارات وزارة التربية وبيعها في برامج التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.

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