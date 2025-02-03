تفاصيل العلاقات الاقتصادية المصرية ـ الكويتية.. 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري خلال 2023.. وهذه تفاصيل اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين

تُعد العلاقات الاقتصادية المصرية ـ الكويتية، نموذجًا متميزًا للشراكة من أجل التنمية، وتمثل الكويت شريكا تجاريا لـ مصر، وتساهم الاستثمارات الكويتية بقوة في كثير من القطاعات فى السوق المصرية؛ التى تمثل سوقًا واعدة للمستثمر الكويتى، حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتيان بشكل فاعل فى السوق المصرية، حيث تتوزع الاستثمارات الكويتية على مختلف المجالات فى كثير من المحافظات.

ماذا تعرف عن اجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة ؟

ويشارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فى اجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة، بدولة الكويت، وتتضمن فعاليات اللجنة المشتركة عقد اجتماع على المستوى الوزاري يسبقه اجتماعات على مستوى الخبراء والفنيين من الجانبين.

المهندس حسن الخطيب

الاحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت خلال عام 2023

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت بلغ 3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.

حجم الصادرات المصرية إلى الكويت

وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى الكويت 315 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 428 مليون دولار خلال عام 2022

حجم الواردات المصرية من الكويت

وبلغ حجم الواردات المصرية من الكويت 2.7 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3 مليار دولار خلال عام 2022.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2023

1. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 65 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 64 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 16.3 مليون دولار.

4. زيوت عطرية بقيمة 15.1 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 13.5 مليون دولار.



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2023

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.7 مليار دولار.

2. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 12.2 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 10.2 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 2.8مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الكويتية فى مصر بقيمة 6 مليار و632 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 3 مليار و669 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022.

تحويلات المصريين العاملين بالكويت

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة

تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 4 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.3 مليون نسمة فى أبريل 2024، بينما سجل عدد سكان الكويت 4.3 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجدين بدولة الكويت طبقــًا لتقديرات البعثة 612.7 ألف مصرى حتى نهاية عام 2022.

وزير الاستثمار يلتقي وفد مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية لتعزيز التعاون المشترك

في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وكذا مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر.

فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري

وقال الوزير: إن اللقاء استعرض استثمارات الشركة في مصر، والتي تبلغ 120 مليون دولار، مشيرا إلى اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري في مجالات التعليم والصحة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بإصلاحات السياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.



وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأكد وفد مجموعة " عارف الاستثمارية" الكويتية حرص المجموعة على الاستثمار والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستثمارية في المنطقة، والذي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تتلاءم مع التوجيهات الاستثمارية الحالية للشركة.

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الكويت في المجالات الاقتصادية والاستثمارية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع دولة الكويت في جميع المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية والاستثماريّة والأمنية والدفاعية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي،، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت.

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