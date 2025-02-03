استعدادات تعليم الجيزة للفصل الدراسي الثاني.. سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس وبرنامج لضعاف القراءة والكتابة أبرز التعليمات.. توجيهات مشددة بسرعة تسليم الكتب وسد عجز المدرسين

التعليم هو حجر الزاوية في بناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة، ومن هذا المنطلق، تولي وزارة التربية والتعليم اهتمامًا بالغًا بالاستعداد الأمثل للفصل الدراسي الثاني، لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه وتوفير بيئة محفزة للطلاب لتحقيق أقصى إمكاناتهم.

مناقشة الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني

وفي اطار ذلك، عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025 بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة، لمناقشة الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على عدة نقاط هامة، تهدف إلى ضمان انطلاق الفصل الدراسي الثاني بسلاسة وفاعلية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماع:

سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات مُشددة لجميع مديري المدارس التابعة للمحافظة، بضرورة الإسراع في إنهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة في المدارس قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

ويأتي هذا التوجيه في إطار الاستعدادات المُكثفة التي تقوم بها المديرية لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الجديد، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لهم.

وشددت المديرية على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، وتشمل: إصلاح المقاعد المدرسية المكسورة

إصلاح الأبواب والنوافذ، معالجة تسربات المياه، دهان الجدران، إصلاح دورات المياه، صيانة المرافق الأخرى، كما أكدت على أهمية الاهتمام بنظافة المدارس، وتوفير بيئة صحية للطلاب.

وأشارت المديرية إلى أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات بشكل دوري، للتأكد من إنجاز جميع أعمال الصيانة في الوقت المحدد.

ودعت جميع مديري المدارس إلى التعاون والتكاتف لإنجاح هذه المهمة، وتوفير أفضل الظروف التعليمية للطلاب.

وفي تصريحات صحفية، أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أهمية الاستعداد المبكر للفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن المديرية تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية.

كما أشاد بجهود مديري المدارس والعاملين في قطاع التعليم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الطلاب والمساهمة في تطوير التعليم في محافظة الجيزة.

إزالة الرواكد والاهتمام بالنظافة

أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الأهمية القصوى لإزالة الرواكد من المدارس، والاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه، وذلك لخلق بيئة صحية ونظيفة للطلاب.

ويأتي هذا التأكيد في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وحرص المديرية على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، تساعدهم على التركيز والتحصيل الدراسي.

وشدد مدير المديرية على ضرورة الاهتمام بنظافة جميع مرافق المدرسة، بما في ذلك الفصول والممرات ودورات المياه، والتأكد من خلوها من أي ملوثات أو رواكد.

وأشار إلى أن النظافة تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الطلاب، والوقاية من الأمراض، فضلًا عن أنها تساعد على خلق جو مريح ومحفز للتعليم.

ودعا جميع مديري المدارس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، والتأكد من نظافة المدارس بشكل دوري ومستم



تسليم الكتب الدراسية

وأصدر مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة توجيهات مشددة بضرورة الإسراع في تسليم الكتب الدراسية للطلاب في الأسبوع الأول من الدراسة، وذلك لتمكينهم من البدء في المذاكرة والمتابعة بشكل فعال منذ اليوم الأول.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص المديرية على توفير كافة الأدوات والموارد التعليمية اللازمة للطلاب في الوقت المناسب، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الفصل الدراسي الثاني.

وشدد مدير المديرية على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه عملية تسليم الكتب، وتوفيرها للطلاب في جميع المراحل الدراسية في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن تسليم الكتب في وقت مبكر يساعد الطلاب على الاستعداد بشكل جيد للدراسة، والبدء في المذاكرة والمراجعة بفاعلية، مما ينعكس إيجابًا على تحصيلهم الدراسي.



سد عجز المعلمين

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الأهمية القصوى لسد عجز المعلمين في جميع المدارس التابعة للمحافظة، وذلك لضمان حصول جميع الطلاب على حقهم الكامل في التعليم وتوفير فرص متكافئة لهم.

ويأتي هذا التأكيد في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وحرص المديرية على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

وشدد مدير المديرية على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسد العجز في أعداد المعلمين، وتوزيعهم بشكل عادل على جميع المدارس، وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وأشار إلى أن وجود عدد كاف من المعلمين المؤهلين هو أساس نجاح العملية التعليمية، وضمان حصول الطلاب على تعليم جيد ومتميز.



لقاء أولياء الأمور

وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن تحديد موعد للقاء أولياء الأمور مع مديري المدارس، وذلك لمناقشة وحل المشاكل التي تواجه الطلاب، وتعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص المديرية على تفعيل دور أولياء الأمور في العملية التعليمية، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، بما يخدم مصلحة الطلاب.

وشدد مدير المديرية على أهمية هذا اللقاء، حيث يتيح لأولياء الأمور فرصة للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، ومناقشة المشاكل التي تواجه أبناءهم، والعمل مع مديري المدارس على إيجاد حلول مناسبة.

ودعا جميع أولياء الأمور إلى حضور هذا اللقاء، والمشاركة الفعالة في الحوار والنقاش، بما يسهم في تحسين جودة التعليم في المدارس.



برنامج ضعاف القراءة والكتابة

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الأهمية القصوى لإنهاء برنامج ضعاف القراءة والكتابة في جميع المدارس التابعة للمحافظة، وذلك لمساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم القرائية والكتابية وتحسين مستواهم الدراسي.

كما شدد على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان حصول الطلاب على تعليم جيد ومتميز، وتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية التي تساعدهم على النجاح في حياتهم الدراسية والعملية.

وشدد مدير المديرية على ضرورة تفعيل هذا البرنامج في جميع المدارس، وتوفير الدعم اللازم للطلاب الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة، من خلال توفير معلمين متخصصين وتدريبهم على أحدث الأساليب التدريسية.

وأشار إلى أن القراءة والكتابة هما أساس التعليم، وتمكين الطلاب من اكتساب هذه المهارات يساعدهم على فهم واستيعاب المواد الدراسية الأخرى بشكل أفضل، ويساهم في تحسين مستواهم الدراسي بشكل عام.

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أكد سعيد عطية على أهمية الاستعداد المبكر للفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى تذليل أي عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية، وضمان توفير كافة الإمكانيات اللازمة لانجاح الفصل الدراسي.

كما أشاد بجهود مديري الإدارات التعليمية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الطلاب والمساهمة في تطوير التعليم في محافظة الجيزة.

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