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أخبار مصر

اجتماع مكثف بتعليم أكتوبر لمناقشة استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني

اجتماع ٦ أكتوبر التعليمية
اجتماع ٦ أكتوبر التعليمية

عقدت فاتن مدكور، مدير عام إدارة ٦ أكتوبر التعليمية والدكتورة منى البكري، وكيل الإدارة، اجتماعًا موسعًا مع مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي، ومديري المراحل والاتصال السياسي، لمناقشة آليات تنظيم العمل ورفع مستوى الأداء الإداري والتعليمي لتحقيق الانضباط المدرسي وجودة العملية التعليمية.

 

تسليم الكتب الدراسية في موعدها

تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تسليم الكتب في موعدها المحدد لطلاب التعليم الأساسي لضمان انطلاق العملية التعليمية بسلاسة.
 

حظر استخدام الهاتف المحمول

كما تم التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول داخل المدارس لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تُعزز تركيز الطلاب وتفاعلهم، وأهمية رصد نسب الغياب يوميًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الطلاب بالحضور لتحقيق الانضباط المدرسي وتحسين نواتج التعلم.
 

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بكل حزم لخلق بيئة تربوية قائمة على الالتزام والسلوك الإيجابي، وعقد اجتماعات دورية مع الموجهين الأوائل لوضع خطط واضحة لسد العجز في التخصصات المختلفة، وتفعيل ورش عمل تدريبية داخل المدارس لتحسين جودة التدريس.
 ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الإدارة لضمان تحقيق أفضل مستوى من الانضباط والتنظيم داخل المدارس، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية وتحصيل الطلاب.

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