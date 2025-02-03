العميد علي عبدالله حامد رئيسًا لمدينة أوسيم بالجيزة

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتعيين العميد علي عبدالله حامد رئيسًا لمجلس ومدينة أوسيم.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود محافظة الجيزة لضخ دماء جديدة في القيادات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المدن والمراكز التابعة للمحافظة.

نبذة عن العميد علي عبدالله حامد

يتمتع العميد علي عبدالله حامد بسمعة طيبة وخبرة واسعة في العمل الإداري والمحلي، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في السابق، ومن المتوقع أن يسهم تعيينه في تطوير مدينة أوسيم والارتقاء بها إلى الأفضل.

وأعرب محافظ الجيزة عن ثقته في قدرة العميد علي عبدالله حامد على تولي المسؤولية وتحقيق التنمية المنشودة لمدينة أوسيم.

ويتطلع أهالي مدينة أوسيم إلى أن يشهدوا تحسنًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مثل النظافة، والتجميل، والبنية التحتية، والمرافق العامة، في ظل قيادة العميد علي عبدالله حامد.

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