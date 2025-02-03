الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

العميد علي عبدالله حامد رئيسًا لمدينة أوسيم بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
ads

 أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتعيين العميد علي عبدالله حامد رئيسًا لمجلس ومدينة أوسيم.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود محافظة الجيزة لضخ دماء جديدة في القيادات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المدن والمراكز التابعة للمحافظة.

 

نبذة عن العميد علي عبدالله حامد

 يتمتع العميد علي عبدالله حامد بسمعة طيبة وخبرة واسعة في العمل الإداري والمحلي، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في السابق، ومن المتوقع أن يسهم تعيينه في تطوير مدينة أوسيم والارتقاء بها إلى الأفضل.

وأعرب محافظ الجيزة عن ثقته في قدرة العميد علي عبدالله حامد على تولي المسؤولية وتحقيق التنمية المنشودة لمدينة أوسيم.
 ويتطلع أهالي مدينة أوسيم إلى أن يشهدوا تحسنًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مثل النظافة، والتجميل، والبنية التحتية، والمرافق العامة، في ظل قيادة العميد علي عبدالله حامد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عادل النجار محافظ الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يكرم أبطال حريق كعابيش في فيصل (صور)

التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات (انفوجراف)

محافظ الجيزة: تطوير قطاع 4 بمنطقة ميت عقبة بـ20 مليون جنيه

موعد فتح شارع الهرم بالجيزة بعد غلقه بسبب أعمال مترو الأنفاق

تعليم الجيزة: نتيجة الشهادة الإعدادية متاحة بالمدارس، وتحذر من هذا الأمر

اجتماع مكثف بتعليم أكتوبر لمناقشة استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني

الجيزة: استحداث دورانات جديدة لتسهيل الحركة المرورية بشارع المطبعة والمحولات

الجيزة تعلن عن تطوير جديد لطريق مصر أسيوط الزراعي
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم ورقم الجلوس

خبير يحذر من كارثة: وحش البحر المتوسط يثور ويهدد دول المنطقة

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو دهس سيارة نقل شخصين بأحد الطرق السريعة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

تأثير ترامب كلمة السر، الإدارة الأمريكية تتفاخر بتخلي بنما عن المشاركة بـ "مشروع الحرير"

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

منوعات

المزيد

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ترفع فيه الأعمال لله، الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر شعبان (فيديو)

متصلة أم منفصلة؟ أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء أيام رمضان الفائتة

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بمواجهة تحديات وصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية