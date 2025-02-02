تعليم الجيزة: نتيجة الشهادة الإعدادية متاحة بالمدارس، وتحذر من هذا الأمر

أعلنت مدارس محافظة الجيزة اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة، وبرعاية سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على جميع المدارس بعدم تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب مقابل الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، وأكدت على أن من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية متاحة الآن في المدارس

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية متاحة الآن في المدارس ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التوجه إلى مدارسهم للحصول عليها بشكل مجاني.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرصه على توفير بيئة تعليمية عادلة للطلاب، مشددا على أن الحصول على نتائج الامتحانات هو حق مكفول لجميع الطلاب دون أي مقابل مادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.