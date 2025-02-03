الإثنين 03 فبراير 2025
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تعيين فرج عبد العاطي رئيسًا لمجلس ومدينة الصف بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتعيين الدكتور فرج عبد العاطي رئيسًا لمجلس ومدينة الصف. ويأتي هذا القرار في إطار جهود المحافظة لتعزيز الكفاءات القيادية في مختلف المواقع، وضخ دماء جديدة قادرة على دفع عجلة التنمية في المدن والمراكز التابعة للمحافظة.

نبذة عن فرج عبد العاطي

ويعتبر فرج عبد العاطي من الكفاءات الإدارية المتميزة، حيث يتمتع بخبرة واسعة في العمل المحلي، وقد شغل العديد من المناصب القيادية في الجهاز الإداري للمحافظة. كما يتمتع بشعبية جارفة بين أهالي مدينة الصف، الذين يرون فيه قائدًا قادرًا على تحقيق تطلعاتهم في التنمية والازدهار.

وقد أعرب فرج عبد العاطي عن تقديره لثقة محافظ الجيزة، مؤكدًا عزمه على بذل قصارى جهده لخدمة أهالي مدينة الصف، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات. كما دعا جميع العاملين في مجلس ومدينة الصف إلى التعاون والتكاتف من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبهم، أعرب أهالي مدينة الصف عن سعادتهم بقرار تعيين الدكتور فرج عبد العاطي رئيسًا للمجلس، مؤكدين ثقتهم في قدرته على قيادة المدينة نحو مستقبل أفضل. كما أشادوا بجهود محافظ الجيزة في اختيار الكفاءات القادرة على خدمة المجتمع.

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