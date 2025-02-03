تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق صفحة المباراة الماضية أمام بيراميدز والتركيز على المواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وشدد جروس للاعبين على ضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة الحالية في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة، وشدد على ثقته في الجميع من أجل العودة لمسيرة الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

وفي نهاية الجلسة حرص المدير الفني على شرح العديد من الأفكار الخططية التي سيتم التدريب عليها خلال الفترة الحالية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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