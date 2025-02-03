الإثنين 03 فبراير 2025
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عقارات

الإسكان تطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات مختلفة

طرح وحدات سكنية كاملة
طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات مختلفة

طرح وحدات سكنية جديدة، قررت وزارة الإسكان فتح باب الحجز لـ320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينة العبور، بمساحات تتراوح من (86م2: 132م2) للوحدة وتخصيص الشقق بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة والتقديم بمقر الصندوق بمدينة نصر.
 

تفاصيل طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات مختلفة

 وكشف صندوق تمويل المساكن عن أنظمة سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وخلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ ٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وبعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ ٢٠% يتم سداد نسبة ١٠% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد، وبعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد يتم سداد٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام بجانب 5% وديعة صيانة + قيمة اشتراك الجراج، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط.
 

 

طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات مختلفة

كما يتم سداد باقي ثمن الوحدة، كالتالي:

- في حالة رغبة العميل السداد خلال عامين من تاريخ استلام الوحدة، يتم السداد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

 -في حالة رغبة العميل السداد خلال مدة 3 سنوات أو ٥ سنوات من تاريخ استلام الوحدة يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بخلاف نسبة 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة.

-يُمكن للمتقدمين لحجز الوحدات سداد باقى الثمن من خلال برنامج التمويل العقاري وفقًا للقواعد المعمول بها.

كما سيتم بدء حجز ٤٢ وحدة إدارية كاملة التشطيب بأنشطة متنوعة بمساحة 100 م2 للوحدة، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم  للحجز بمقر الصندوق بحي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، للموقف التنفيذي للوحدات السكنية والإدارية بمشروع درة الوادى، الذي ينفذه صندوق تمويل المساكن بحي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والمقام على مساحة ٥٠ فدانا بهدف توفير حى سكنى متكامل الخدمات.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان – رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه تم طرح الوحدات الإدارية للبيع بأسبقية الحجز، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الصندوق بحي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة، محافظة الوادى الجديد - أو من مقر الصندوق بمدينة نصر: وفقًا للشروط التالية: 

يتم سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 2%مصاريف إدارية، وخلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ ٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وبعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ ٢٠% يتم سداد نسبة ١٠% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد، وبعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد يتم سداد٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام بجانب 5% وديعة صيانة قبل الاستلام، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط.

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