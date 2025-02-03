مسئولو الدعم الفني بوزارة الإسكان يتابعون أعمال التطوير بالقرى السياحية

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، المهندس أحمد إسماعيل والمهندس مصطفي عبد اللطيف، عضوي وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولتهما التفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى السياحية.

وتأتى الزيارة في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا الاهتمام بالمرافق العامة بالقرى السياحية، واستمرارا لخطط التطوير الجارية فى مختلف محاور التنمية.

واستهل مسئولو الدعم الفني بالوزارة الجولة بتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير مداخل مارينا بما يتوافق مع رؤية وزارة الإسكان في تطوير ورفع كفاءة المداخل، وإضافة تنسيقات حضارية تتناسب مع أعمال التطوير أيضا للمحاور الخارجية أمام مركز مارينا العلمين السياحي.

وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية، أن نسب تنفيذ الأعمال للنموذج الأول بلغت 60%، والمتوقع انتهاء أعمال التطوير الأولى قريبًا، لاستكمال تطوير المداخل تباعًا وفقا لبرنامج زمني محدد للأعمال.

وخلال الجولة التفقدية، تم توجيه الشركات المسند لها أعمال رفع كفاءة وتطوير المداخل، بتحويل المسار لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وسرعة إنهاء النموذج الأول بأعلى مستويات الجودة وتأمين المدخل، مع مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتذليل جميع العقبات.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الجولة التفقدية شملت متابعة أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان بمارينا 8، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من (243) مبنى (فيلات وشاليهات وعمارات سكنية) بإجمالي 917 وحدة، وقد بلغت نسبة الإنجاز للمشروع حوالى( 30%).

كما تم أيضا خلال الجولة مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع، وآلية ومراحل التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

جدير بالذكر، أنه شارك في الجولة، المهندس عمرو محيي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مينا رأفت، معاون رئيس الجهاز، والمهندس محمد خالد، مدير التنفيذ، والمهندس أحمد القصاص، مدير إدارة الطرق، والمهندس علي النجار، مسئول متابعة المشروعات، بجهاز القرى السياحية.

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