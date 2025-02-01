السبت 01 فبراير 2025
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مهلة شهر لاستكمال سداد مستحقات قطع أراضي الطرح الرابع مسكن

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منح مهلة لمدة شهر للمواطنين المخصص له قطع أراضي سكنية صغيرة بالطرح الرابع بمشروع مسكن والذي يضم أراضي الأكثر تميزًا والمميزة والمتوسطة وسبق طرحها خلال فترة من 1 أبريل حتى 30 مايو الماضي وذلك لاستكمال سداد المستحقات قيمة الأراضي مدارس مدة شهر.

 

وتم إتاحة 96 قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمقدم 350 ألف جنيه.

- 87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر.

- 7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق.

- قطعتا أرض بمدينة العبور.

خريطة بقطع الأراضي كالتالي:

 

أماكن أراضي الإسكان المتميز 

أخميم الجديدة 159 قطعة 

سوهاج الجديدة 129 قطعة 

قنا الجديدة 149 قطعة 

الفيوم الجديدة 66 قطعة 

ناصر الجديدة 417 قطعة 

اسوان الجديدة 298 قطعة 

ملوى الجديدة 321 قطعة 

العاشر من رمضان 1270 قطعة 

السادات 1938 قطعة

 

أماكن أراضى الإسكان المتوسط

- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

 

والطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

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