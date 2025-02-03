موعد ظهور نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025، يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بـوزارة الإسكان أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريين 5.

موعد ظهور نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على الإعلان عن أسماء المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، عقب الانتهاء من أعمال الفرز وسوف يتم إبلاغ المواطنين بنتيجة طلباتهم عن طريق رسائل SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي قام برفعها على الموقع الإلكتروني.

كما سيتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير منطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وعلى مستوى الآليات الواجب اتباعها من قبل المواطنين لمعرفة حالة الطلب وكيفية التعامل عليه في المراحل المختلفة، فيمكن التواصل مع الصفحة الرسمية للصندوق بموقع فيسبوك http://www.facebook.com/shmffeg، أو الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام 5999 و5777 و1188 من أي تليفون محمول أو رقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات المختلفة (طلب استعجال ملفات بشركات الاستعلام/ طلب رفع واستكمال المستندات الأساسية/ طلب تصحيح البيانات/ طلب تعديل من دور لدور للحالات المرضية فقط/ طلب إرفاق مخالصة بسداد القرض/ طلب نقل الحجز باسم الورثة) خلال فترة متابعة الطلب في حالة الحاجة لذلك وذلك عن طريق الدخول على مركز خدمة المواطنين عن طريق الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg/.

موعد ظهور نتيجة شقق سكن كل المصريين 5

وتضمن طرح شقق الاسكان الاجتماعي - سكن كل المصريين 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

وجميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن المدن الجديد بإعلان "سكن لكل المصريين 5" سوف يطبق عليها نظام الأولويات، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على حجزها.

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