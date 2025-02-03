تطوير شبكة الطرق بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن الأعمال الجارية ضمن مشروعات تطوير شبكة الطرق بالمنطقة الصناعية A1. بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والكفاءة لمستخدمي الطريق.



كما تابع رئيس الجهاز أعمال تنفيذ طبقة الأساس الأولى للطريق الفاصل بين منطقتي 2 مليون و4 مليون الصناعية، وذلك ضمن خطة شاملة لتأهيل وتطوير الطرق الرئيسية التي تربط بين المناطق الصناعية المختلفة. هذه المشروعات تأتي في إطار دعم الأنشطة الإنتاجية وتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية داخل المدينة، مما يعزز من كفاءة العملية الإنتاجية ويجذب المزيد من الاستثمارات



وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تهدف إلى تعزيز جودة البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين بالمدينة. وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز مكانة العاشر من رمضان كواحدة من أهم المدن الصناعية والاستثمارية في مصر، مما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

موعد ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 ( سكن لكل المصريين 5)، بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5.

ومن المقرر الإعلان عن أسماء المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، ويتساءل الكثير من المواطنين الحاجزين بـ شقق سكن لكل المصريين 5، عن كيفية معرفة موقف طلباتهم للحجز وخطوات التعرف على ذلك وأى المراحل وصلت له ملفاتهم ومواعيد التخصيص والاستلام لشقق المشروع.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 ( سكن لكل المصريين 5)

ويتيح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للاستعلام عن موقفهم، أبرزها إمكانية الاستعلام بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا.

كما يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للتواصل مع الحاجزين وهى، أرقام الخط الساخن 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 ( سكن لكل المصريين 5)

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على إمكانية سحب جدية الحجز للمواطنين المتقدمين المرفوضين بعد انتهاء فترة التظلمات خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض.

وأشارت إلى أنه يتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

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