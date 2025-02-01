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رياضة

الدوري المصري، فاركو يخطف فوزا مثيرا أمام غزل المحلة 3-2

فريق فاركو، فيتو
فريق فاركو، فيتو

الدوري المصري، انتهت مباراة فاركو أمام غزل المحلة بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

تقدم فاركو بالهدف الأول في الدقيقة  14 عن طريق عمرو ناصر، ثم أدرك غزل المحلة في الدقيقة 30 عن طريق عماد ميهوب.

وفي الدقيقة 83 يسجل فاركو هدفه الثاني عن طريق عمرو ناصر من ركلة جزاء، احتسبها الحكم محمد سلامة بعد عرقلة تعرض لها أحمد شريف داخل منطقة جزاء المحلة.

ونجح البديل عبد الرحمن جبنة في إدراك هدف التعادل لغزل المحلة بضربة رأس في الدقيقة 89، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وينجح فاركو في خطف هدف الفوز الثالث لفاركو في الدقيقة 90+3 عن طريق ياسين مرعي ليمنح فريقه أغلى ثلاث نقاط.

 

تشكيل فاركو لمواجهة غزل المحلة

يدخل فريق فاركو مباراته أمام غزل المحلة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعي - محمد عزالدين - بن جامين - أحمد شريف.

خط الوسط: أحمد جمال - عمرو ناصر - عزمي غوما - إنكادا.

خط الهجوم: محمود عماد - محمد فخري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد جميل - سيف العجوز - وليد مصطفى - صلاح باشا - عمر رضا - ياسين محمد - عبد الرحمن أحمد - جابر كامل.

فريق غزل المحلة، فيتو
فريق غزل المحلة، فيتو

 

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

بهذه النتيجة يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر ببطولة الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فاركو في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

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