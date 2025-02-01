شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز

أعلن الكابتن شوقي غريب مدرب فريق غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فاركو في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين، اليوم السبت، على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام فاركو

وجاء تشكيل غزل المحلة مكون من:

ويدخل غزل المحلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز، وحصد الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب التعثرات التي تعرض لها الفريق خلال مبارياته السابقة.

بينما يرغب فريق فاركو هو الآخر في الفوز للتقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز والابتعاد عن مؤخرة الجدول.

موعد مباراة غزل المحلة وفاركو

ومن المنتظر أن يقام لقاء غزل المحلة وفاركو اليوم السبت على ملعب ستاد المكس في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة الحادية عشرة للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وفاركو بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة غزل المحلة وفاركو عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر ببطولة الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فاركو في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

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