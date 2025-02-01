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رياضة

الدوري المصري، محمود عماد وفخري يقودان هجوم فاركو أمام غزل المحلة

فريق فاركو لكرة القدم،
فريق فاركو لكرة القدم، فيتو

الدوري المصري، أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي فاركو تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل فاركو لمواجهة غزل المحلة

يدخل فريق فاركو مباراته أمام غزل المحلة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعي - محمد عزالدين - بن جامين - أحمد شريف.

خط الوسط: أحمد جمال - عمرو ناصر - عزمي غوما - إنكادا.

خط الهجوم: محمود عماد - محمد فخري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد جميل - سيف العجوز - وليد مصطفى - صلاح باشا - عمر رضا - ياسين محمد - عبد الرحمن أحمد - جابر كامل.

فريق غزل المحلة، فيتو
فريق غزل المحلة، فيتو

طموحات الفريقين في مواجهة الليلة

ويدخل غزل المحلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز، وحصد الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب التعثرات التي تعرض لها الفريق خلال مبارياته السابقة. 

بينما يرغب فريق فاركو هو الآخر في الفوز للتقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز والابتعاد عن مؤخرة الجدول. 

موعد مباراة غزل المحلة وفاركو 

ومن المنتظر أن يقام لقاء غزل المحلة وفاركو اليوم السبت على ملعب ستاد المكس في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة الحادية عشرة للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وفاركو  بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة غزل المحلة وفاركو عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر ببطولة الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فاركو في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة. 

 

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