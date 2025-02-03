غدًا، متحف الطفل يحيي الذكرى الـ 50 لرحيل كوكب الشرق

يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) الفعالية التي تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية - الإدارة العامة للجمعيات الثقافية وجمعية محبي الفنان فريد الأطرش، بمناسبة مرور 50 عامًا على وفاة كوكب الشرق - أم كلثوم حيث يكون جمهور متحف الطفل على موعد مع ندوة وحفل غنائي لأجمل ما شدت به كوكب الشرق.

تـقـــام الإحتفالية غدا الثلاثاء 4 فبراير 2025 الساعة 6 مساءا بقاعة المسرح بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع.

أم كلثوم هي خير صوت يعبر عن مصر بتاريخها وحضارتها؛ فكانت ولا تزال نموذجًا للمرأة المصرية التي تحدّت الصعاب، ووصلت إلى أرقى المستويات الفنية؛ محققة شهرة عالمية دون أن تفقد هويتها أو أصالتها؛ وامتد تأثيرها ليشمل كافة جوانب الثقافة المصرية، فقد كانت سفيرة للفن المصري، وحملت رسائل من الحب والسلام إلى العالم من خلال صوتها.

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