الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

غدًا، متحف الطفل يحيي الذكرى الـ 50 لرحيل كوكب الشرق

احتفالية أم كلثوم،
احتفالية أم كلثوم، فينو

يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) الفعالية التي تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية - الإدارة العامة للجمعيات الثقافية وجمعية محبي الفنان فريد الأطرش، بمناسبة  مرور 50 عامًا على وفاة كوكب الشرق -  أم كلثوم  حيث يكون جمهور متحف الطفل على موعد مع ندوة وحفل غنائي لأجمل ما شدت به كوكب الشرق.

تـقـــام الإحتفالية غدا الثلاثاء 4 فبراير 2025 الساعة 6 مساءا بقاعة المسرح بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع.

أم كلثوم  هي خير صوت يعبر عن مصر بتاريخها وحضارتها؛ فكانت ولا تزال نموذجًا للمرأة المصرية التي تحدّت الصعاب، ووصلت إلى أرقى المستويات الفنية؛ محققة شهرة عالمية دون أن تفقد هويتها أو أصالتها؛ وامتد تأثيرها ليشمل كافة جوانب الثقافة المصرية، فقد كانت سفيرة للفن المصري، وحملت رسائل من الحب والسلام إلى العالم من خلال صوتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز الطفل فريد الأطرش كوكب الشرق مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل وزارة الثقافة متحف الطفل ام كلثوم
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

كولر يستفسر مجددًا عن ملف تجديد زيزو مع الزمالك

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

غزل المحلة يوجه الشكر لشوقي غريب

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، رابط سريع

منوعات

المزيد

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بمواجهة تحديات وصعوبات

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية