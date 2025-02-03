الإثنين 03 فبراير 2025
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اقتصاد

بنسبة 21.24 %، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد بحركة تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

البورصة المصرية ، واصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بحركة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025، مع تسجيل قطاع البنوك تداولات بقيمة  171.191.558  جنيه، ليتصدر القطاع حركة التداولات بنسبة  تقدر بــ 21.24 %. 

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

 

قطاعات البورصة - فيتو 
قطاعات البورصة - فيتو 

 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

  • هبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48%  عند مستوى 29773 نقطة.
  • تراجع   مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91%  عند مستوى 8502 نقطة.
  • هبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83%  عند مستوى 11629 نقطة.
  • وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.

 

 

مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

 

 

الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة التداولات 

 

 الأسهم الأكثر ارتفاعا بحركة التداولات
- تصدر سهم «اصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية»، الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 20%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات»، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 15.06%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية»، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 10.10%، وفقا للبورصة المصرية.


الأسهم الأكثر انخفاضا بحركة التداولات

-تصدر سهم «القاهرة للخدمات التعليمية»، الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 5.52%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «العربية للمحابس»، ضمن الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 4.26%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة»، ضمن الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 3.96%، وفقا للبورصة المصرية. 

 

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