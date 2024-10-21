فوائد بذور الكتان، يجب إضافتها للطعام حفاظا على الصحة

فوائد بذور الكتان، بذور الكتان من الحبوب الشهيرة التى عرفت منذ زمن بعيد وكانت قديما تقدم كمشروب دافئ، ولكن مؤخرا أصبحت أكثر انتشارا ويتم وضعها فى السلطة وبعض الأكلات والمخبوزات.

وفوائد بذور الكتان، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهى تحتوى على الدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

أهمية تناول بذور الكتان

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن بذور الكتان تعتبر من أهم البذور الصحية، إذ تمتاز بفوائدها العديدة التي تعزز الصحة العامة، وتحتوي هذه البذور على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف، الأحماض الدهنية الأوميجا 3، والفيتامينات والمعادن.

فوائد بذور الكتان

فوائد بذور الكتان للصحة

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن من فوائد بذور الكتان التى تدفع لتناولها الآتي:

تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والألياف تسهم في تحسين حركة الأمعاء وتقلل من مخاطر الإصابة بالإمساك.

تناول الألياف يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

الأحماض الدهنية الأوميجا 3 الموجودة في بذور الكتان تلعب دور مهم في تحسين صحة القلب، هذه الأحماض تساعد في تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

بذور الكتان تحتوي على مضادات أكسدة قوية، مثل اللجنين، الذي يساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، هذه الخصائص المضادة للأكسدة قد تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض الشيخوخة.

تساعد بذور الكتان في التحكم في الوزن، لأن تناولها يزيد من الشعور بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل متكرر الألياف الموجودة فيها تساهم في تنظيم عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

تُعرف بذور الكتان بفوائدها للبشرة، إذ تساعد في تحسين مرونة الجلد وترطيبها، تحتوي على أحماض دهنية تدعم صحة الجلد وتقلل من الالتهابات الجلدية، مما يجعلها مفيدة لعلاج مشاكل مثل حب الشباب والإكزيما.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول بذور الكتان قد يساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة، بسبب تأثيرها الاستروجيني.

تحتوي بذور الكتان على الأحماض الدهنية الأوميجا 3، التي تعتبر مهمة لوظائف الدماغ، مما يسهم في تحسين الذاكرة والتركيز.

طرق تناول بذور الكتان

وتابعت: يمكن تناول بذور الكتان بطرق متعددة، مثل إضافتها إلى العصائر، السلطات، أو الخبز. تعتبر إضافة رائعة للنظام الغذائي الصحي، ولكن يُفضل استشارة الطبيب أو مختص التغذية قبل البدء في تناولها بكميات كبيرة، خاصةً للحوامل أو المصابين بأمراض معينة. إن تضمين بذور الكتان في النظام الغذائي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.