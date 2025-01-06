الإثنين 06 يناير 2025
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صحة ومرأة

بذور الكتان تحمي شرايينك وتعالج الالتهابات وتنظم سكر الدم

بذور الكتان وفوائدها,
بذور الكتان وفوائدها, فيتو

فوائد بذور الكتان، قد لا يتخيلها البعض، خاصة أنه يشتهر بارتباطه بالعناية بالشعر، في حين أن بذور الكتان من الأغذية الطبيعية التي تحمل فوائد صحية عظيمة، فهي غنية بالمغذيات والخصائص الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض. 

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد بذور الكتان للصحة عديدة، فهي تعد غذاءً طبيعيًا متعدد الفوائد يسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض. بفضل احتوائها على الأحماض الدهنية، الألياف، مضادات الأكسدة، والفيتواستروجينات.


أهم فوائد بذور الكتان لصحة الجسم

فيما يلي تستعرض الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أبرز فوائد بذور الكتان وتأثيراتها الإيجابية على صحة الإنسان:

1. مصدر غني بالأحماض الدهنية أوميجا-3
بذور الكتان تُعد واحدة من أفضل المصادر النباتية للأحماض الدهنية أوميجا-3، المعروفة بفوائدها لصحة القلب والشرايين. تساعد أوميجا-3 في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحمي من تصلب الشرايين وأمراض القلب. كما أن لها دورًا في تقليل الالتهابات، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو أمراض التهابية أخرى.

 

2. غنية بالألياف الغذائية
بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة وغير القابلة للذوبان. تعمل الألياف على تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما تسهم الألياف في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعل بذور الكتان خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

 

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي
بالإضافة إلى دور الألياف، تحتوي بذور الكتان على مركبات صمغية تساعد في تهدئة بطانة الجهاز الهضمي، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل متلازمة القولون العصبي. هذه المركبات تسهم أيضًا في حماية المعدة من التهيج أو الالتهابات.

 

4. تنظيم مستويات السكر في الدم
تلعب بذور الكتان دورًا هامًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، بفضل احتوائها على الألياف التي تُبطئ امتصاص السكر في الأمعاء. هذا يجعلها غذاءً مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الذين يرغبون في الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم.

 

5. مضاد قوي للأكسدة
تحتوي بذور الكتان على مركبات نباتية تُعرف باسم اللينجان (Lignans)، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا. هذه المركبات قد تسهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

6. تعزيز صحة الجلد والشعر
الأحماض الدهنية أوميجا-3 الموجودة في بذور الكتان تعمل على ترطيب البشرة من الداخل وتقليل الالتهابات، مما يساعد في علاج حب الشباب والأكزيما. كما أن الأحماض الدهنية تسهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه، مما يجعل بذور الكتان إضافة مفيدة للنظام الغذائي للحصول على بشرة وشعر صحيين.

7. دعم صحة النساء
بذور الكتان تحتوي على مركبات مشابهة لهرمون الإستروجين تُعرف بالفيتواستروجينات. تساعد هذه المركبات في تنظيم الهرمونات لدى النساء، مما يقلل من أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والتقلبات المزاجية. كما أن بذور الكتان قد تُسهم في تحسين صحة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

بذور الكتان لصحة القلب
بذور الكتان لصحة القلب

8. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
إلى جانب الأوميغا-3، تحتوي بذور الكتان على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة القلب. البوتاسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم، بينما المغنيسيوم يعزز صحة العضلات، بما في ذلك عضلة القلب.

 

9. دعم فقدان الوزن
بذور الكتان تُعتبر إضافة مثالية للأنظمة الغذائية المخصصة لفقدان الوزن. إذ تسهم الألياف والبروتين الموجودان في بذور الكتان في تقليل الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء، مما يساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

 

10. تحسين وظائف الكبد
تساعد بذور الكتان في تقليل تراكم الدهون في الكبد، مما يحسن من وظائفه ويقي من أمراض الكبد الدهنية، التي أصبحت شائعة بسبب النمط الغذائي غير الصحي.

 

11. تقوية الجهاز المناعي
بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من المغذيات الدقيقة، مثل الزنك والسيلينيوم، والتي تعزز وظائف الجهاز المناعي. كما أن مضادات الأكسدة تعمل على حماية الخلايا المناعية من التلف.

 

12. طريقة سهلة لإضافتها للنظام الغذائي
ما يميز بذور الكتان هو سهولة استخدامها في الحياة اليومية. يمكن طحنها وإضافتها إلى العصائر، الزبادي، الحساء، أو حتى المخبوزات. يُفضل استخدام بذور الكتان المطحونة للحصول على أقصى استفادة غذائية، إذ إن القشرة الخارجية للبذور الكاملة قد لا تُهضم بالكامل.

بذور الكتان للصحة
بذور الكتان للصحة

الجرعة اليومية الموصى بها
 

وأضافت الدكتورة مها، أنه رغم فوائد بذور الكتان العديدة، من المهم استهلاكها باعتدال، يفضل تناول ملعقتين كبيرتين يوميًا للحصول على الفوائد الصحية دون التأثير سلبًا على الجهاز الهضمي.

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تحذيرات وموانع الاستخدام

يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدام بذور الكتان بكميات كبيرة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو الحساسية.

النساء الحوامل أو المرضعات يجب أن يلتزمن بالحذر، إذ إن التأثير الهرموني لمركبات الفيتواستروجينات قد يكون غير مناسب لبعض الحالات.

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