تشريح جثة رضيعة لقيت مصرعها باصطدام رأسها بالحائط في أوسيم

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة رضيعة لقيت مصرعها على يد نجلة صديقة والدته، حيث قامت باصطدام رأسها بالحائط من كثرة بكائها في غياب والدتها التي ترعاها مقابل مبلغ مالي.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة المجني عليها أودعتها والدتها بمنزل صديقتها لرعايتها مقابل مبلغ مالي، وأثناء رعاية ابنة الصديقة البالغة من العمر 14 سنة، للطفلة، في غياب والدتها، صدمت رأسها بالحائط لبكاءها المستمر، مما أسفر عن وفاتها.

القبض على المتهمة بقتل رضيعة أوسيم

وألقت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهمة بقتل رضيعة بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وأمام جهات التحقيق اعترفت المتهمة البالغة من العمر 17 سنة بارتكابها الواقعة بدون قصد، حيث قامت باصطدام رأسها بالحائط من كثرة بكائها في غياب والدتها التي ترعاها مقابل مبلغ مالي.

وورد بلاغ للمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من عام للمستشفى، جثة هامدة، ووجود إصابة برأسها.

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