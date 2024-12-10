بلو آيفي تتألق في العرض العالمي لفيلم Mufasa: The Lion King (فيديو وصور)

تألقت بلو آيفي، نجلة بيونسيه وجاي زي، خلال حضورها العرض العالمي الأول، لفيلمها الجديد فيلم "Mufasa: The Lion King"، والمقرر عرضه في صالات السينما رسميا، بتاريخ 20 ديسمبر الجاري.

واختارت بلو آيفي، ارتداء فستانا، ذهبي ضخم، أظهر جمالها ورشاقتها التي ورثتها عن والدتها النجمة الشهيرة بيونسيه.

وحرص كلا من المنتج والمغني جاي زي، وزوجته بيونسيه، علي حضور العرض العالمي لفيلم Mufasa: The Lion King، ودعم ابنتهما.

تفاصيل فيلم ديزني Mufasa: The Lion King

وتدور أحداث فيلم ديزني "Mufasa: The Lion King"، حول قصة الشبل سيمبا، وبدايته عندما كان ضائعًا ووحيدًا، حتى مقابلته أسد يدعى تاكا، وريث السلالة الملكية، لتكون الصدفة هي السبب في رحلة للبحث عن مصيره.

Beyoncé joins Blue Ivy on the red carpet at the #Mufasa premiere in Hollywood pic.twitter.com/g6KLLPZTzJ — The Hollywood Reporter (@THR) December 10, 2024

فيلم Mufasa: The Lion King، يعد الجزء الثاني لفيلم "The Lion King"، الذي أصدر عام 2019، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King"، الذي صدر عام 1994، وفاز بجائزتي أوسكار، هما "أفضل فيلم رسوم متحركة "، و"أفضل موسيقى تصويرية".

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