الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

بعد الفوز علي مودرن سبورت، موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

فاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبله مع نظيره بتروجيت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

أهداف مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وسجل جراديشار الهدف الأول لـ الأهلي في شباك مودرن سبورت بالدقيقة 13، فيما سجل الهدف الثاني والثالث إمام عاشور في الدقيقتين 30 و38.

فيما سجل هدف مودرن سبورت اللاعب أرنولد إيبا بالدقيقة 75.

تشكيل الأهلي ضد مودرن سبورت 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية  ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

في خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل مودرن سبورت ضد الأهلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

في خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي.

في خط الهجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، معتز زدام، عبد الله حافظ، محمود شعبان، ضياء السيد، علي فوزي، احمد يوسف.

حكام مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

 

ترتيب الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز 

بهذه النتيجة يصعد الأهلي للمركز الثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة متفوقا على الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فيما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط.

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الأهلي مودرن سبورت الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري بتروجيت

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