الزمالك بين صفقات الميركاتو الشتوي وضغوط الجماهير.. النادي يحاول تعويض الخسائر وتعزيز صفوف الفريق.. ويمنح جروس مهلة أخيرة

تشهد أروقة نادي الزمالك حركة غير عادية في الفترة الحالية، حيث تتصاعد الأصوات داخل القلعة البيضاء حول مستقبل الفريق تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، وسط ضغوط جماهيرية متزايدة على مجلس الإدارة بسبب الأداء المتذبذب للفريق في الدوري المصري. كما أن إدارة النادي تواجه تحديات كبيرة في سوق الانتقالات الشتوية، خاصة مع المنافسة الشرسة من الأهلي، الغريم التقليدي، الذي أحرج الزمالك بإبرام صفقات قوية، أبرزها التعاقد مع أشرف بن شرقي، النجم السابق للفريق.

صفقات جديدة لتدعيم الفريق

في محاولة لتعويض الخسائر وتعزيز صفوف الفريق، أبرم الزمالك صفقتين خلال الساعات الماضية، حيث تم التعاقد مع محمود جهاد من نادي فاركو، وأحمد حسام من نادي الجونة، وذلك لتقوية الخط الدفاعي الذي يعاني من غياب التونسي حمزة المثلوثي بسبب إصابة خطيرة في الرباط الصليبي ستغيب عنه حتى نهاية الموسم.

كما كشفت مصادر داخل النادي عن تحركات جادة لإبرام صفقتين إضافيتين من الدوري المصري، أحدهما مدافع والآخر جناح، إلا أن الصفقة الثانية تواجه منافسة شديدة من الأهلي وبيراميدز، مما يعقد عملية التعاقد.

اقتراب التعاقد مع الحسن كوروما

في خطوة أخرى لتعزيز خط الهجوم، يقترب الزمالك من حسم صفقة الحسن كوروما، مهاجم فريق الشحانية القطري، حيث دخل النادي في مفاوضات جادة مع النادي القطري لاستعارة اللاعب. وأشارت مصادر إلى أن مجلس إدارة الزمالك مقتنع بقدرات كوروما، وأن القرار النهائي سيكون بيد المدرب كريستيان جروس.

تصريحات حازم إمام وأزمة الصفقات

من جهة أخرى، صدم حازم إمام، عضو لجنة الكرة لنادي الزمالك، الجماهير بتصريحاته التي أكد فيها صعوبة إبرام صفقات جديدة بسبب إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في معظم الدوريات العربية والعالمية. ومع ذلك، كشف الإعلامي أمير هشام عن رغبة الزمالك في التعاقد مع محمد شريف، مهاجم نادي الخليج السعودي والأهلي السابق، حيث عرض النادي الأبيض على اللاعب عقدًا بقيمة 40 مليون جنيه سنويًا.

أزمة تجديد عقد زيزو

تواجه إدارة الزمالك أيضًا أزمة في ملف تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأول، حيث تأزم الموقف بعد خلافات بين والد اللاعب وإدارة النادي وقررت الإدارة التعامل مع ملف زيزو ضمن ملفات تجديد عقود اللاعبين الآخرين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، مع التأكيد على أن أي تجديد سيتم وفقًا لشروط النادي وإمكانياته المالية.

جروس

مستقبل كريستيان جروس

وسط كل هذه التحديات، يتصاعد الحديث حول مستقبل المدرب السويسري كريستيان جروس، خاصة بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة، حيث خسر الزمالك مباراتين وفاز بواحدة فقط. وأشارت مصادر داخل النادي إلى أن جروس سيستمر في قيادة الفريق حاليًا، ولكن في حالة استمرار النتائج السلبية في فبراير، قد تتخذ الإدارة قرارًا بتغييره، خاصة مع استعداد الفريق لخوض 5 مباريات مصيرية في الدوري، أبرزها مواجهة الأهلي في القمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات فبراير الحاسمة

يخوض الزمالك 5 مباريات في فبراير، جميعها في الدوري المصري الممتاز، وهي:

الزمالك ضد الإسماعيلي: 7 فبراير، الساعة 7 مساءً.

فاركو ضد الزمالك: 11 فبراير، الساعة 4 عصرًا.

الزمالك ضد بتروجيت: 16 فبراير، الساعة 4 عصرًا.

الأهلي ضد الزمالك: 22 فبراير، الساعة 7 مساءً.

الزمالك ضد زد: 27 فبراير، الساعة 7 مساءً.

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