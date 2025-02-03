تطورات عاجلة في الزمالك.. صفقة جديدة على أعتاب الأبيض.. مباريات فبراير تحدد مصير جروس.. وتعيين لجنة فنية من خارج مجلس الإدارة

يشهد نادي الزمالك فترة مليئة بالتطورات الساخنة التي قد يكون لها تأثير كبير على مستقبل الفريق في الموسم الجاري 2024-2025.

ويعيش نادي الزمالك فترة مليئة بالأحداث المهمة التي قد تشكل ملامح مستقبله في المرحلة المقبلة مع اقتراب النادي من إتمام صفقة جديدة لتعزيز صفوف الفريق بالإضافة لتشكيل لجنة للكرة من خارج مجلس الإدارة.

كما يواجه المدير الفني كريستيان جروس مدرب الفريق الأول بالأبيض تحديا كبيرا، حيث ستكون نتائج مباريات الفريق خلال شهر فبراير عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبله مع الزمالك القلعة البيضاء

مصير جروس مربوط بنتائج الزمالك في فبراير

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول بالأبيض، مستمر مع الفريق بشكل طبيعي.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، أن إدارة الزمالك استقرت على توجيه الشكر للمدرب السويسري بعد تراجع النتائج في ال3 مباريات الأخيرة بواقع خسارتين وفوز وحيد.

وأضاف المصدر أن في حالة استمرار النتائج السلبية في شهر فبراير قد تتخذ الإدارة قرارا بتوجيه الشكر لـ جروس خاصة أن الفريق سيخوض 5 مباريات مهمة ومؤثرة في الدوري.

وواصل: ولكن في الوقت الحالي جروس مستمر ولا نية لإقالته كما تردد.

جروس

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يقترب من حسم صفقة الحسن كوروما

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الحسن كوروما مهاجم فريق الشحانية القطري في الميركاتو الشتوي الجاري.

وعلمت فيتو أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع فريق الشحانية القطري من أجل استعارة الحسن كوروما لدعم خط الهجوم.

وقال مصدر في الزمالك أن هناك اقتناع تام من قبل مجلس الإدارة بقدرات اللاعب وقطع مجلس الإدارة شوطا في المفاوضات مع نادي الشحانية واللاعب.

وأشار المصدر أن القرار النهائي بشأن التعاقد مع اللاعب سيكون بيد المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك.

أرقام الحسن كوروما

يجيد الحسن كوروما اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن.

وخاض الحسن كوروما في الموسم الحالي 16 مباراة مع فريق الشحانية القطري في جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أهداف.

وفي إجمالي مشواره الاحترافي مع كرة القدم، خاض كوروما 138 مباراة بواقع 8896 دقيقة سجل خلالها 25 هدفا وصنع 9 اخرين.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن الحسن كوروما يسجل هدفا كل 355 دقيقة تقريبا.

التشكيل الكامل للجنة الكرة بنادي الزمالك

شكل مجلس إدارة نادي الزمالك لجنة لإدارة ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء بعد تراجع أداء الفريق الأول بالإضافة لفشل عدد كبير من الصفقات.

وانضم الثلاثي “أشرف قاسم - عبدالحليم علي - هيثم فاروق” نجوم نادي الزمالك السابق للجنة الكرة بالقلعة البيضاء والتي تضم أحمد حسام “ميدو”.

وقال مصدر بنادي الزمالك إن لجنة الكرة تضم كلا من أحمد حسام ميدو وحازم إمام وأشرف قاسم وهيثم فاروق وعبدالحليم علي وطارق السيد وجمال العدل ومدحت العدل أعضاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالنادي.

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