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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا تفجير منبج السوري إلى 30 قتيلًا وجريحًا

انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة في منبج

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا انفجار منبج ارتفع إلى 15 قتيلا من بينهم 14 إمرأة ورجل واحد، وإصابة 15 إمرأة أخرى.

انفجار سيارة مفخخة في منبج

وفي وقت سابق ذكرت مواقع إخبارية سورية أن 15 امرأة أصيبوا في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج شرقي محافظة حلب السورية  وتوجهت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث.

 

وقال  المرصد السوري: إن السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من سيارة كان فيها نساء وفتيات عاملات.

 

ووجه  نداء عاجلا للأطباء بضرورة التوجه إلى المشفى الوطني هناك بسبب النقص في الكادر الطبي فضلا عن نداء إلى الأهالي للتوجه بشكل فوري إلى المشفى للتبرع بالدم.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور لقطات توثق تصاعد أعمدة الدخان من الموقع قرب "كازية الحسين".

وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.

وقبل يومين انفجرت سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" وسط منبج وتسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

 

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سوريا منبج حلب

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