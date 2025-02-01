قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في منبج بسوريا

ذكرت وسائل إعلام سورية، في تقرير لها اليوم السبت، أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من دوار السفينة وسط مدينة منبج شرقي حلب، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

انفجار سيارة مفخخة في منبج

ونشرت صفحات إخبارية محلية لقطات توثق آثار الانفجار وتصاعد الدخان، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى إثره.

وفي السياق ذاته أعلنت مستشفى "منبج الوطني"، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، جرّاء انفجار السيارة الملغمة قرب "دوار السفينة" وسط المدينة.

قوات سوريا الديمقراطية

ويذكر أن مصدرًا في وزارة الداخلية السورية أعلن في 10 يناير الماضي أن إدارة الأمن العام بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ضبطت سيارة مفخخة كانت قادمة باتجاه مدينة حلب من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

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