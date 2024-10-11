الجمعة 11 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبنوب العوامر (صور)

محافظة أسيوط يتفقد
محافظة أسيوط يتفقد أعمال الرصف، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أعمال رصف طريق يربط بين مدينة أبنوب وعرب العوامر للوقوف على نسب التنفيذ وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتذليل أية عقبات لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعة جودة الأعمال ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

يأتي ذلك ضمن خطة النهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبرامج تنمية الصعيد.

 

رافق المحافظ خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس أحمد صلاح مدير عام مديرية الطرق والنقل وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ويسرى عمران مدير المتابعة الميدانية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

رصف الطبقة السطحية الاسفلتية لطريق القطا

تفقد محافظ أسيوط أعمال رصف الطبقة السطحية الأسفلتية لطريق القطا بداية من كوبرى المزليطين حتى كوبرى أبو عجور بمدينة أبنوب بطول 2.2 كم لربط مدينة أبنوب بطريق أبنوب العوامر وذلك تحت إشراف وتنفيذ مديرية الطرق والكباري مشددًا على أهمية مراعاة جودة الأعمال في التنفيذ لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين مع توفير إنارة للطريق وتركيب البلدورات اللازمة.

رصف طريق أبنوب وعرب العوامر لتسهيل حركة السير 

كما التقى المحافظ عددًا من المواطنين وطالبهم بالحفاظ على الرصف وعدم تكسيره أو وضع مطبات عشوائية عليه.

 ومن جانبهم عبر المواطنون عن سعادتهم برصف الطريق ووجهوا الشكر لمحافظ أسيوط على جهوده واهتمامه برصف هذا الطريق الترابي الذى كان لا يزيد عرضه على مترين فقط فأصبح نحو ستة أمتار وتحويله لشريان حيوى يربط بين مدينة أبنوب وعرب العوامر لتسهيل حركة السير على هذا الطريق.

رصف وصيانة الطرق والكباري

وأكد أبوالنصر إنه يجري تنفيذ العديد من مشروعات رصف وصيانة الطرق والكباري بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة التطوير الجاري تنفيذها لتحسين ورفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع والميادين وخلق سيولة مرورية وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة. 

 

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وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين لافتًا إلى حرصه على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وفقًا للإمكانيات المتاحة، ووضع الحلول العاجلة والجذرية والفنية لأى مشاكل أو مطالب لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها طبقًا لتوقيتات زمنية محددة.

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