الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

سلامة النقل الأمريكية تكشف موعد ظهور نتائج تحليل الصندوقين الأسودين للطائرتين المحطمتين

حادث تحطم طائرتين
حادث تحطم طائرتين أمريكيتين، فيتو

قالت هيئة سلامة النقل الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: "إن نتائج تحليل الصندوقين الأسودين للطائرتين اللتين تحطمتا قرب مطار ريجان قد تظهر خلال 30 يوما".

 

نتائج الصندوقين الأسودين للطائرتين الأمريكيتين 

وبالأمس الخميس، اصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" تقل 64 شخصا بمروحية تابعة للجيش الأمريكي فوق واشنطن، مما أدى إلى سقوط الطائرتين في نهر بوتوماك شديد البرودة، في وقت مبكر من صباح الخميس.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، ذكرت السلطات أن طائرة الرحلة رقم 5342 لشركة الخطوط الجوية الأمريكية كانت في طريقها من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس إلى مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.

 

اصطدام طائرة بمروحية عسكرية في أمريكا

وقالت إن الطائرة اصطدمت بالمروحية العسكرية لدى اقترابها من مدرج المطار نحو الساعة التاسعة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي لـ أمريكا.

 

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