انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في سوريا

أكدت وسائل إعلام سورية انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جزئيا من سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي السوري-وفقا لنبأ عاجل منذ قليل.



انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مناطق بسوريا

وأضافت: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مبنى المحافظة والمحكمة في محافظة القنيطرة السورية، كما انسحبت من النقاط العسكرية التي سيطرت عليها عقب سقوط النظام السابق في قرية القحطانية بريف القنيطرة.

سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة بهضبة الجولان

وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية ونشرت قواتها في جنوب سوريا، كما شنت هجمات استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجيش السوري.

رسالة الشرع إلى إسرائيل

وفي وقت سابق، قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في سوريا.

وشدد على أن إسرائيل، التي استولت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد، وتقدمت حتى جبل الشيخ، يجب أن تنسحب.

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