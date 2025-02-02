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خارج الحدود

هيئة البث: نتنياهو يطلب من ترامب إلغاء قيود فرضها بايدن على الاحتلال

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء قيود فرضها جو بايدن على تصدير رقائق تستخدم في الذكاء الاصطناعي لإسرائيل-وذلك وفقا لنبأ عاجل.

نتنياهو يتوجه الى أمريكا للقاء ترامب

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد قبل مغادرته إلى واشنطن: سنناقش القضايا الحرجة التي تواجهنا والنصر على حماس وإعادة جميع مختطفينا.

وأضاف نتنياهو: "أنه بالعمل المشترك مع ترامب يمكننا تعزيز أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام".

وفي السياق ذاته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الوضع في قطاع غزة، وقضية المحتجزين، بالإضافة إلى "جميع مكونات المحور الإيراني".

ملفات في حقيبة نتنياهو خلال لقاء ترامب


ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

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