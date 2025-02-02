هل مدينة رفح الجديدة باب خلفي للتهجير؟ رد قاطع لمحافظ شمال سيناء

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء: إن ما قامت به مصر من إصلاح بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني قبل تفعيل اتفاق الهدنة بيوم واحد يعد سبق سياسي للدولة المصرية.

موقف مصر من تهجير الفلسطينيين

وشدد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”على أن دخول المصابين والمرافقين الفلسطينيين لشمال سيناء هذه الأيام ليس بابا خلفيا للتهجير، معقبا:"احنا دولة لا نعمل بهذا الأسلوب طول عمرنا بنعمل بمنتهى الوضوح".

تهجير الفلسطينيين خط أحمر

وأوضح:"التهجير مثلما أعلن الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، خط أحمر “، مشيرًا:”120 ألف مواطن وقفوا أمام معبر رفح بمنتهى النظام ولأوامر المرور معبرين عن رأيهم رفض تهجير الفلسطينيين".

تسكين رفح الجديدة بالمصريين

وأكد "مدينة رفح الجديدة لم يتم انشاؤها لاستقبال الفلسطينيين وتنفيذ مخطط تهجير سكان غزة لسيناء، وأهل رفح هم سكنوا المدينة الجديدة، فهناك 411 أسرة بأبنائهم تسلموا شققهم بالمدينة الجديدة".

وتابع:"ننفي الشائعات المغرضة بشأن تهجير الفلسطينيين بمدينة رفح الجديدة، وتؤكد على أي نجاح للدولة المصرية لابد أن يقابله هجوم".

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