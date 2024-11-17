الأحد 17 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

عرض أول حلقتين من "موعد مع الماضي" بحضور أبطال المسلسل بـ"القاهرة السينمائي" (صور)

آسر ياسين، فيتو
آسر ياسين، فيتو

حرص نجوم مسلسل موعد مع الماضي على التواجد على الريد كاربت لمشاهدة أول حلقتين من المسلسل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

ويأتي في مقدمة هؤلاء الأبطال الفنان آسر ياسين والفنانة شيرين رضا والفنان محمود حميدة والفنانة ركين سعد والفنان محمد ثروت والفنانة هدى المفتي والفنان شريف سلامة والفنان محمد علاء.

 

كما حرص أيضًا على الحضور من الفنانين لدعم زملائهم الفنان أحمد مالك، والفنانة ميريهان حسين، والفنانة هند عبد الحليم والفنان طارق الإبياري والفنان محمود حجازي والفنانة وئام مجدي وغيرهم.

 

مسلسل موعد مع الماضي 

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. 

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).  

ويعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج السدير مسعود.

 

مهرجان القاهرة السينمائي

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.  


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