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ثقافة وفنون

على الطيب: أصبح لـ السوشيال ميديا تأثير السحر على العقول

على الطيب، فيتو
على الطيب، فيتو

 تصدر الفنان على الطيب بقوة مختلف المنصات الرقمية عقب حديثه عن اقتباس أبطال مسلسل عمر أفندي لعباراته دون الإشارة أنه من أطلقها، وعقب تصدر تدوينته الأعلى تداولًا بالسوشيال ميديا عاد وقدم اعتذار لطاقم العمل.

 

الفنان على الطيب

وقال “الطيب” فى تصريح سابق لــ “فيتو”: أن  من أبرز القضايا التى يود  طرحها خلال الفترة المقبلة فى الأعمال الفنية هى السوشيال ميديا.. قائلًا: حقيقة أصبح للسوشيال ميديا تأثير السحر على العقول، وأصبح من شأنها رفع الشخص لسابع سماء وخسف الأرض به فى لمح البصر، كما ظهر فى مسلسل بين السطور، فبمجرد كتابة بوست عن شخصية عامة أو حتى خاصة يتناولها الكثيرون ويعيدون نشرها بكل ثقة دون التحقق من صدق الخبرية أو فهم القصة.


متابعا: وأرغب أيضًا فى مناقشة قضايا الأسرة مرارًا وتكرارًا لأنها لا تنتهى ومنها زيادة معدلات الطلاق الجنونية والأزمات الأسرية، وحتى تلك أنا أرى أن السوشيال ميديا يتحمل جزءا كبيرا أن لم يكن الجزء الأكبر من المسئولية فيها، فقديما كانت الأسر فى حالها وكانت البيوت أسرار مقدسة، أما الآن فهى مفتوحة أمام الجميع، وأصبح كل واحد غاضب من خطيبته أو زوجته يكتب مشكلته على سوشيال ميديا وينتظر حلول الناس، وهذا كارثة بالنسبة للرجل والمرأة ويؤدى للطلاق بلا شك، لأن كل واحد أصبح متدخلا فى حياة الآخر، ولم يعد أحد يكتفى بورقته، مما جعل كل الأوراق مكشوفة.
 
 

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أبطال مسلسل عمر افندي مسلسل عمر أفندي مسلسل بين السطور

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