حسن مصطفى: مقارنة جراديشار مع وسام أبوعلي ظالمة وقائمة بيراميدز مرعبة

جراديشار، أكد حسن مصطفى، نجم الأهلي السابق، أن مقارنة الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع السلوفيني جراديشار، ظالمة.

جراديشار لاعب مبشر

وقال حسن مصطفى، في تصريحات تليفزيونية: "جراديشار لاعب مميز، ولكن وسام أبوعلي أفضل منه في الضغط والتحركات، ولكنه لاعب مبشر، ومن الظلم مقارنته مع وسام حاليًا".

وتابع: "جراديشار، يجيد التحرك وعنده رؤية جيدة ويساعد زملاءه، وهو مهاجم مميز، ولو الأهلي يريد بيع وسام أبو علي فجراديشار قادر على تعويض غيابه".

وسام أبو علي، فيتو

بيراميدز يمتلك أقوى دكة بدلاء

وشدد حسن مصطفى: "الأهلي وبيراميدز وسيراميكا يمتلكون أفضل إسكواد في الدوري المصري ومن خلفهم الزمالك، وبيراميدز الأقوى، ويمتلك دكة بدلاء مرعبة، وفي حالة تركيزه وفوزه على الأهلي في الدور الثاني سيحقق الدوري".

وأتم: "الزمالك لم يحقق الفوز على فرقة كبير بالدوري المصري، خسر من المصري ومن بيراميدز، وفشل في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا".

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