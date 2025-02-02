جراديشار يسجل الهدف الأول لـ الأهلي أمام مودرن سبورت

سجل جراديشار الهدف الاول لـ الأهلي في شباك مودرن سبورت بالدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

تشكيل الأهلي ضد مودرن سبورت

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

في خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل مودرن سبورت ضد الأهلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

في خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي.

في خط الهجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، معتز زدام، عبد الله حافظ، محمود شعبان، ضياء السيد، علي فوزي، احمد يوسف.

حكام مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ترتيب الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

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