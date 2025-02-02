كولر: استبدال جراديشار أمام مودرن بسبب الإجهاد وأرضية ملعب السلام سيئة

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على مودرن سبورت في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لعبنا شوطًا أول جيدًا وسجلنا ثلاثة أهداف، لكن أرضية الملعب لم تكن جيدة.

وواصل: “خلال جلسة الاستراحة، طالبنا اللاعبين بالاستمرار في الضغط والتركيز، لكن للأسف استقبلنا هدفًا خلال الشوط الثاني”.

وأضاف المدير الفني: إجمالًا، اللاعبون أدوا ما عليهم، وحققنا فوزًا مستحقًّا بثلاثة أهداف، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد.

وأشار كولر إلى أن جراديشار، لاعب الفريق، سجل هدفًا اليوم وصنع المزيد من الفرص، ولعب مباراة جيدة، وتم استبداله بسبب شكوى من إجهاد عضلي.

وأكد المدير الفني أن أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، لم يشارك في التدريبات منذ أسبوع بسبب الإصابة، معربًا عن أمله أن يشارك في أقرب وقت بعد التأكيد الطبي على جاهزيته.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

أهداف مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وسجل جراديشار الهدف الأول لـ الأهلي في شباك مودرن سبورت بالدقيقة 13، فيما سجل الهدف الثاني والثالث إمام عاشور في الدقيقتين 30 و38.

فيما سجل هدف مودرن سبورت اللاعب أرنولد إيبا بالدقيقة 75.

تشكيل الأهلي ضد مودرن سبورت

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

في خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل مودرن سبورت ضد الأهلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

في خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي.

في خط الهجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، معتز زدام، عبد الله حافظ، محمود شعبان، ضياء السيد، علي فوزي، احمد يوسف.

ترتيب الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يصعد الأهلي للمركز الثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة متفوقا على الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فيما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط.

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