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محافظات

نائب محافظ شمال سيناء يشهد تسليم 46 وحدة سكنية للأهالي في رفح الجديدة

تسليم الوحدات السكنية
تسليم الوحدات السكنية للأهالي

سلم اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء 46 وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة للمستفيدين من أهالي رفح، بناء على توجيهات اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بتوفير السكن الملائم لأهالي رفح.

 

نائب محافظ شمال سيناء يشهد تسليم 46 وحدة سكنية للأهالي في رفح الجديدة
 

وبدأت اليوم عملية تسليم وحدات الإسكان في مدينة رفح الجديدة، وتسليم 46 وحدة سكنية للمستفيدين، على أن يستمر التسليم لمدة أربعة أيام متتالية بنفس المعدلات اليومية.

وأكد اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب أهالي رفح بتوفير مساكن بديلة تلبي احتياجاتهم وتضمن استقرارهم المعيشي، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع راحة المواطن في مقدمة أولوياته


 

وأشار صالح محمد أبو هولي، رئيس مركز ومدينة رفح، إلى أهمية الالتزام بمواعيد استلام الأوراق واستكمال الإجراءات في المركز التكنولوجي بالمحافظة، مشددًا على أن المحافظة وفرت أتوبيسات مجانية لنقل المواطنين من وإلى مدينة رفح الجديدة طوال فترة التسليم، وذلك لتخفيف العبء عليهم وضمان سير العملية بسلاسة.


تلقي طلبات الشكاوي في مجلس مدينة رفح 

وأضاف أبو هولي أن مجلس المدينة على أتم الاستعداد لتلقي أي طلبات أو شكاوى من الأهالي والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكدًا أن تحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم هو أولوية قصوى.

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من جانبها، أوضحت شيماء يوسف، مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، أن المركز يعمل بشكل يومي لاستقبال المستفيدين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإتمام إجراءات التسليم وأشادت بتعاون كافة الجهات المعنية لإنجاح العملية، خاصةً بمشاركة الأستاذ عادل الخنيزي، مندوب الجهاز الوطني، ومحمد أسعد، مندوب بنك مصر، اللذين يقومان بدور بارز في متابعة الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمستفيدين لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.

وعبّر الأهالي عن سعادتهم الغامرة بالحصول على شققهم الجديدة، معربين عن شكرهم للمحافظة ولمجلس مدينة رفح ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يمثل نقلة نوعية في حياتهم.

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