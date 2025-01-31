الجمعة 31 يناير 2025
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صحة ومرأة

هل ظهور إفرازات من الحلمة دليل للإصابة بسرطان الثدي؟ الصحة تجيب

سرطان الثدي
سرطان الثدي

 كشفت وزارة الصحة عن أهم مؤشرات احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، والتي تشمل ظهور إفرازات غير طبيعية من الحلمة ويجب استشارة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض.

 

أعراض الإصابة بسرطان الثدي

وتشمل أعراض الإصابة بسرطان الثدي:

١- وجود دم في الثدي.

٢- وجود كتلة صلبة في الثدي.

٣ - إفرازات غير طبيعية في الثدي.

وأكدت وزارة الصحة أهمية الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

من جانبه حذر الدكتور حاتم أمين رئيس مبادرة صحة المرأة السيدات من ظهور كتلة في الثدي.

 

سرطان الثدي

 وأشار إلى أن ظهور كتلة في الثدي علامة خطر يجب الذهاب إلى الطبيب فورًا للكشف والاطمئنان، مؤكدا أنه ليس شرط أن ظهور كتلة بالثدي دليل على الإصابة بالسرطان.

وأكد أن كثير من الحالات التى ظهر لديها كتلة عبارة عن غدد حدث لها تليف أو أورام حميدة.

 

سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في إقليم شرق المتوسط

 وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في إقليم شرق المتوسط، وهو السبب الأول للوفيات المرتبطة بالسرطان إذ يُقدر عدد حالات الوفاة الناجمة عنه بنحو 53000 حالة وفاة كل عام.

ويتم تشخيص ما يقرب من 130000 حالة سرطان ثدي كل عام، ويُمثل ذلك ثُلث مجموع حالات السرطان بين النساء.

ويمكن أن يؤدي الكشف المبكر إلى زيادة معدلات الشفاء.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه في إقليم شرق المتوسط تشخص امرأة بالإصابة بسرطان الثدي كل 4 دقائق، وتتوفى امرأة بسبب سرطان الثدي كل 11 دقيقة.

وأشارت إلى أنه يمكن الشفاء من سرطان الثدي بنسبة كبيرة إذا اكتُشِف في مراحله المبكرة وأخذ العلاج المناسب.

 

أسباب سرطان الثدي 

 وسرطان الثدي من الأورام الأكثر انتشارا التي تصيب السيدات وتحقق نسب شفاء مرتفعة في حالة الاكتشاف المبكر لها.

وتضمنت أهم عوامل التي تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي:

 ١-كبار السن.​

٢-وجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد غير السرطاني

٣-وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.​
٤-بداية الدورة الشهرية من سن مبكر. ​
٥-انقطاع الدورة الشهرية في سن متأخر.​
٦-أخذ العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الدورة الشهرية.​
٧-التعرض للعلاج الإشعاعي  في منطقة الراس أو الرقبة أو الصدر
٨-السمنة المفرطة.​
 

اكتشاف إصابة 30 ألفًا و798 حالة بسرطان الثدي 

كانت أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف إصابة 30 ألفًا و798 حالة بسرطان الثدي خلال المبادرة من السيدات اللاتي يترددن علي المبادرة.

 

إجراء 402 ألف و988 أشعة ماموجرام

وأعلنت  وزارة الصحة إجراء 402 ألف و988 أشعة ماموجرام، منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب سحب 46 ألفًا و989 عينة أورام لتحليلها، وتقديم العلاج «مجانا» للحالات التي تأكدت إصابتها، فضلًا عن توقيع الكشف على 104 آلاف و494 سيدة بالعيادات الأولية للوحدات المتنقلة، وتم سحب وتحليل باثولوجي لـ 46 ألفًا و989 سيدة.

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وأكدت  وزارة الصحة أنه خلال 5 سنوات منذ 2019، تم  استقبال 56 مليونًا و427 ألفًا و878 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024.

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