الأهلي والزمالك يتقاسمان صدارة ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة الـ11

ترتيب هدافي الدوري المصري، تساوي إمام عاشور لاعب الأهلي مع ناصر منسي لاعب الزمالك في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ11.

وأحرز إمام عاشور ثنائية في فوز الأهلي أمام موردن سبورت في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 3-1 ليتساوي عاشور مع ناصر منسي في ترتيب هدافي الدوري المصري.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 11

إمام عاشور الأهلي 6 أهداف

ناصر منسي الزمالك 6 أهداف

عمرو ناصر فاركو 5 أهداف

فيستون كالالا ماييلي بيراميدز 5 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

مصطفى فتحي بيراميدز 3 أهداف

على فوزي إنبي - موردن سبورت 3 أهداف

مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد اف سي 3 أهداف

أسامة فيصل البنك الأهلي 3 أهداف

أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف



نتائج مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري

الإسماعيلي 1-2 طلائع الجيش

الجونة 0-1 حرس الحدود

بيراميدز 3-0 الزمالك

إنبي 0-1 البنك الأهلي

زد إف سي 1-1 المصري

بتروجيت 0-0 الاتحاد السكندري

فاركو 3-2 غزل المحلة

سيراميكا 0-1 سموحة

مودرن سبورت 1-3 الأهلي

وواصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء الجولة الـ 11 بعد فوزه بيراميدز علي الزمالك 3-0 في قمة الجولة.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

وأسدل الستار اليوم الأحد علي مباريات الجولة الـ 11 بعد فوز الأهلي علي مودرن سبورت 3-1 وجاء ترتيب الدوري المصري بعد ختام الجولة كالتالي..

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 11

1- بيراميدز 24 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 19 نقطة

6- بتروجيت 17 نقطة

7- البنك الأهلي 17 نقطة

8- حرس الحدود 15 نقطة

9- فاركو 15 نقطة

10- طلائع الجيش 15 نقطة

11- زد اف سي 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري 14 نقطة

13- سموحة 14 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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