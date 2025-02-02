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رياضة

ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعد خماسية أرسنال أمام مانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية أرسنال أمام مانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي، حقق أرسنال فوزا ساحقا علي مانشستر سيتي 5-1 في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة يواصل أرسنال مطاردة ليفربول علي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي 

1- ليفربول 56 نقطة
2- آرسنال 50 نقطة
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة
4- مانشستر سيتي 41 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة
6- تشيلسي 40 نقطة
7- بورنموث 40 نقطة
8- أستون فيلا 37 نقطة
9- فولهام 36 نقطة
10- برايتون 34 نقطة
11- برينتفورد 31 نقطة 
12- كريستال بالاس 30 نقطة
13- مانشستر يونايتد 29 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
15- وست هام يونايتد 27 نقطة
16- إيفرتون 26 نقطة
17- وولفرهامبتون 19 نقطة
18- ليستر سيتي 17 نقطة
19- إبسويتش تاون 16 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي


 

نتائح مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي


نوتينجهام فورست 7-0  برايتون

نيوكاسل 1-2 فولهام

إيفرتون 4-0 ليستر سيتي

إيبسويتش تاون 1-2 ساوثهامبتون

بورنموث 0-2 ليفربول

وولفرهامبتون 2-0 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 0-2 كريستال بالاس 

برينتفورد 0-2 توتنهام 

أرسنال 5-1 مانشستر سيتي - 6:30 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

تشيلسي ضد وست هام - 10:00 مساءً - الاثنين 3 فبراير 2025

 

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