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رياضة

كريستال بالاس يفوز على مانشستر يونايتد بثنائية ماتيتا في الدوري الإنجليزي (صور)

كريستال بالاس
كريستال بالاس

فاز فريق كريستال بالاس على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 في بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية كريستال بالاس، جون فيليب ماتيتا في الدقائق 63 و88.

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Amad keeps a close eye on the ball as it bounces up near his face.
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تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ليني يورو، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير.

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي مانيوو، دييجو دالوت.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أمادو ديالو، برونو فيرنانديز.

تشكيل كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة.

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مانشستر يونايتد كريستال بالاس الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

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