ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي وآرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة قبل استكمال مباريات اليوم ضمن الجولة الـ 24 مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي وأرسنال

1- ليفربول 56 نقطة

2- آرسنال 47 نقطة

3- نوتينغهام فورست 47 نقطة

4- مانشستر سيتي 41 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

6- تشيلسي 40 نقطة

7- بورنموث 40 نقطة

8- أستون فيلا 37 نقطة

9- فولهام 36 نقطة

10- برايتون 34 نقطة

11- برينتفورد 31 نقطة

12- مانشستر يونايتد 29 نقطة

13- كريستال بالاس 27 نقطة

14- وست هام يونايتد 27 نقطة

15- إيفرتون 26 نقطة

16- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

17- وولفرهامبتون 19 نقطة

18- ليستر سيتي 17 نقطة

19- إبسويتش تاون 16 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي



مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي



نوتينجهام فورست 7-0 برايتون

نيوكاسل 1-2 فولهام

إيفرتون 4-0 ليستر سيتي

إيبسويتش تاون 1-2 ساوثهامبتون

بورنموث 0-2 ليفربول

وولفرهامبتون 2-0 أستون فيلا

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس - 4:00 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

برينتفورد ضد توتنهام - 4:00 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

أرسنال ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

تشيلسي ضد وست هام - 10:00 مساءً - الاثنين 3 فبراير 2025

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