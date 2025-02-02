الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

اجتماع مرتقب بين اتحاد الكرة و"الرابطة" وممثلي الأندية لمناقشة ملف التحكيم

أبوريدة يستقبل الخطيب
أبوريدة يستقبل الخطيب في اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، ورابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وأندية الدوري الممتاز الـ18، اجتماعا “لم يتحدد موعده النهائي بعد”، لمناقشة كافة الأفكار والآراء حول ملف إصلاح وتطوير التحكيم.

 

وناقش أبو ريدة خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع أحمد دياب ملف التحكيم وطرق اصلاحه والنهوض به حفاظا على مصالح الأندية ولتحقيق العدالة بين الجميع.

 

الخطيب مع أبو ريدة، فيتو
الخطيب مع أبو ريدة، فيتو

أبو ريدة يستقبل الخطيب

واستقبل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وعقد أبو ريدة جلسة ودية مع الخطيب تطرقا خلالها لبعض الملفات التي تخص الكرة المصرية في إطار سياسة الاتحاد المصري لتبادل الأفكار والرؤى مع جميع الأندية.

أبوريدة يستقبل أحمد دياب، فيتو
أبوريدة يستقبل أحمد دياب، فيتو

أبو ريدة يستقبل أحمد دياب

واستقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (الأحد) النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بمركز المنتخبات الوطنية، فى حضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وإيناس مظهر أعضاء المجلس. 

وناقش أبو ريدة وأعضاء المجلس مع دياب عددا من الموضوعات للتنسيق للمرحلة المقبلة، أبرزها فرض الانضباط في الملاعب والتصدي لأي سلوك خارج عن النص فضلا عن بعض الملفات التي تتعلق بمصالح الأندية المصرية.

كشف مصدر مقرب من هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن أن ملف التحكيم يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي، موضحا عقد جلسات عمل مستمرة مع عدد من خبراء التحكيم أجانب للوقوف على أفضل الأسماء لاختيارها لإدارة ملف التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.

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