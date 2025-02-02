أبو ريدة يستقبل الخطيب بمركز المنتخبات الوطنية

استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وعقد أبو ريدة جلسة ودية مع الخطيب تطرقا خلالها لبعض الملفات التي تخص الكرة المصرية في إطار سياسة الاتحاد المصري لتبادل الأفكار والرؤى مع جميع الأندية.

من ناحية أخرى تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن اليوم الأحد على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

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