أبو ريدة يستقبل أحمد دياب للتنسيق مع رابطة الأندية

اتحاد الكرة، استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (الأحد) النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بمركز المنتخبات الوطنية، فى حضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وإيناس مظهر أعضاء المجلس.



أبو ريدة يستقبل أحمد دياب، فيتو

وناقش أبو ريدة وأعضاء المجلس مع دياب عددا من الموضوعات للتنسيق للمرحلة المقبلة، أبرزها فرض الانضباط في الملاعب والتصدي لأي سلوك خارج عن النص فضلا عن بعض الملفات التي تتعلق بمصالح الأندية المصرية.

كشف مصدر مقرب من هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن أن ملف التحكيم يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي، موضحا عقد جلسات عمل مستمرة مع عدد من خبراء التحكيم أجانب للوقوف على أفضل الأسماء لاختيارها لإدارة ملف التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.

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